Pater Karel van abdij van Grimbergen schrijft boek over de geschiedenis van Grimbergs abdijbier 

Het boek is rijk geïllustreerd en bevat talrijke opmerkelijke verhalen. "Zo vertel ik in het boek het verhaal van een oud dagboek dat ik heb gevonden, over een pater die het bier in de abdij niet lekker vond. Daarop besliste de brouwpater om onmiddellijk een ander biertje te brouwen", zegt pater Karel. "Maar in het boek kan je ook de naam lezen van de laatste brouwer van de abdij meer dan 200 jaar geleden. Ik heb zijn naam teruggevonden net als de ingrediëntenlijst van zijn bier. Kortom het boek brengt leuke anekdotes en fijne weetjes over de lange geschiedenis van het Grimbergse abdijbier. Een perfect kerstcadeautje lijkt mij."