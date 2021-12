Pros Verbruggen (93), onvergetelijke televisiepionier, overleden

Pros Verbruggen vertolkte zelf als acteur bijrollen in enkele films, onder meer in Rue de Calvaire van Jean Daskalidès, met Marie-Josée Nat. Of hij leende zijn stem, bijvoorbeeld in "Taxandria" van Raoul Servais. Hij interviewde Audrey Hepburn in het Nederlands.



6 jaar lang zat hij als Vlaming in de gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe. Na zijn pensioen stond hij nog mee aan de wieg van VT4, en hij kwam vaak aan bod in allerlei herdenkingsprogramma's, over Expo 58 vooral.