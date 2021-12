Russische miljardair en Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj krijgt de Portugese nationaliteit

Roman Abramovitsj heeft dat Portugees paspoort te danken aan een wet uit 2013. Via die wet kan Portugal de nationaliteit toekennen aan afstammelingen van Joden die eind de 15e eeuw zijn verdreven. In navolging van Spanje had de Portugese koning Manuel I in 1496 bevolen dat alle Joden het land moesten verlaten of zich bekeren tot het christendom. Toch werden nadien nog veel bekeerde Joden vermoord.

Met die recente wet wou Portugal een compensatie bieden voor de afstammelingen van die mensen. Niet dat er meteen een immigratiegolf op gang is gekomen. De voorbije jaren hebben enkele duizenden Joden de Portugese nationaliteit gekregen. De meesten onder hen kwamen uit Turkije, waar hun voorouders indertijd naartoe gevlucht zijn. Sinds 2019 is er een gelijkaardige wet in Spanje, waar Joden in de 15e eeuw ook waren verdreven, maar ook afstammelingen kunnen Spaans worden als ze hun band met het jodendom kunnen aantonen.