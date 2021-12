Vechtpartij op Vox school in Pelt: "Leerkrachten konden erger voorkomen"

"Er is een korte woordenwisseling geweest over een foto die gepubliceerd werd. Eén van de dames is heel boos geworden en daarop is een vechtpartij ontstaan", zegt directrice Marie-Anne Anthonis. "Dat heeft welgeteld 42 seconden geduurd dankzij het kordate ingrijpen van de leerkrachten die toezicht hadden en daardoor is erger voorkomen."

Er werden slagen uitgedeeld, maar de leerlingen zijn in orde: "We hebben gisteren nog contact gehad met hen, maar ze hebben geen fysieke kwetsuren", zegt de directrice. "Ze komen volgende week naar school en dan gaan we gesprekken voeren met alle betrokken partijen."