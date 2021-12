22 reeën gevangen in Plantentuin van Meise, omdat ze alles kaalvreten en zo bedreiging vormen voor waardevolle collectie

"Deze herfst, in de maanden oktober en november, hebben we tweeëntwintig reeën gevangen in de Plantentuin", vertelt directeur Koen Es. "De reeënpopulatie in onze tuin was opnieuw heel groot geworden, met alle gevolgen van dien. Ze aten onze waardevolle bloemen en planten kaal, dus moesten we iets doen om dat te voorkomen. Twee jaar geleden is er afgesproken dat de reeën gevangen moesten worden. Dat is nu gebeurd."