In Velzeke kregen 100 kansarme kinderen een drive-through kerstfeest: "We willen de kinderen gelukkig maken" 

In grote zakken werden gezelschapsspelletjes en snoep verdeeld. De ouders konden zelf de pakketen komen afhalen aan het ontmoetingscentrum.

"Alle kinderen hebben zo een grote zak vol speelgoed, soms zelfs twee ontvangen", legt Anny uit. "Sommige gezinnen hebben niets en die hebben we meer toegestopt, want ik ken hen persoonlijk en hun situatie. Ik heb ook aan verschillende kinderen gevraagd om in een brief te schrijven wat ze wilden en dat ben ik zelf gaan kopen, en ook gaan afgeven."