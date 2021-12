Architect Vlinderpaleis Antwerpen overleden

Samen met collega Renzo Piano richtte hij begin jaren 70 een architecten- en ontwerpbureau op. Samen met Piano zou Rogers onder meer ook het centre Pompidou in Parijs en de Milennium Dome in London ontwerpen. Het Centre Pompidou is een van de meest toonaangevende musea voor moderne kunst. Ook enkele gebouwen op de luchthaven Barajas in Madrid waren van zijn hand.

Bij ons is Richard Rogers dus vooral bekend als de ontwerper van het Vlinderpaleis, het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen. Het moderne en markante gebouw aan de Bolivarplaats werd in 2006 door toenmalig Koning Albert geopend. Het kostte uiteindelijk 280 miljoen euro, dat was 4 keer meer dan oorspronkelijk geraamd. Rogers werd 88 jaar.