BEKIJK - Van Wit-Rusland naar Nederland in elf dagen: een Syrische vluchteling getuigt over zijn zware tocht

In 2013 vluchtte Khalid Slayman, toen nog een kind, met zijn vader uit Idlib in Syrië naar Libanon. Als Syrische vluchteling in Libanon zag hij geen echte kans om een volwaardig leven op te bouwen: "In Libanon vond ik als Syrische vluchteling geen Libanese garant. Een garant is een autochtone bewoner die verbonden is aan je wettelijk verblijf in het land. Zonder garant kan je er als Syrische vluchteling niet werken."

Maar wat de 24-jarige man uiteindelijk richting Wit-Rusland heeft geduwd, waren de vuurgevechten in de Libanese hoofdstad Beiroet afgelopen oktober: "Ik was toen in de buurt, maar gelukkig kon ik in een school schuilen. Dat moment was de druppel die de emmer deed overlopen."