Rustige actie tegen coronamaatregelen op koopzondag in Genk

In navolging van de actie op 11 november was er vandaag opnieuw een protest tegen de coronapas in het centrum van Genk. Geen rondtrekkende betoging, maar een statische actie, zoals afgesproken met de burgemeester en politie.

De vorige actie lokte ongeveer 1.000 manifestanten, vandaag betrof dat aantal de helft. Aanwezigen duidden het miezerweer en kerstverplichtingen aan als oorzaken voor de lagere opkomst. “Maar de sfeer zit deze keer minstens zo goed”, vindt een sympathisant. “We staan hier met spandoeken, vlaggen en doen zelfs een dansje op de muziek van dj Zohra. Persoonlijk vind ik het oneerlijk dat mensen verplicht worden om zich te laten vaccineren om te mogen deelnemen aan het alledaagse leven. Beleidsmakers hielden het vaccin aanvankelijk voor als een vrije keuze, maar komen daar nu op terug.”

Iemand anders maakt zich zorgen over het tekort aan zorgpersoneel. "Straks mogen zorgkundigen die zich niet willen laten vaccineren hun job niet meer uitoefenen. En dat terwijl we nu al zoveel handen tekort komen. Dit beleid is ongehoord!"