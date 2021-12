De Warmste Week - Yule getuigt openhartig over haar mama die uit het leven stapte: "Soms wil ik erover praten, soms niet"

Yule vertelt ook openhartig over hoe een psycholoog haar door de moeilijke momenten helpt. "Die helpt me de processen waarmee ik worstel of de triggers die ik heb te herkennen, zodat ik beter voorbereid ben wanneer er een moeilijk moment aankomt. Ik ben dit jaar bijvoorbeeld gaan samenwonen en dat is moeilijk, want dat is een moment waar je ouders normaal bij zijn. Maar soms gaat het ook gewoon veel beter natuurlijk", besluit ze positief.