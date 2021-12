BEKIJK: Een doods Maastricht ontwaakt in lockdown, Nederlanders steken grens over voor laatste kerstinkopen

Sinds vanmorgen en tot half januari staat het maatschappelijke leven in Nederland stil. Een lockdown moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de omicronvariant vertraagt. Hier in Maastricht zien we mensen die begrip opbrengen voor de maatregel, maar ook andere mensen die erg kritisch zijn voor het beleid. En terwijl Nederland gesloten is, steken noorderburen de grens over om bijvoorbeeld in Antwerpen hun kerstinkopen te doen.