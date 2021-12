Fakkeltocht tegen de plannen voor  toeristisch Wolvenpark: ook gemeente Brakel verzet zich 

200 mensen hebben dit weekend meegewandeld in een fakkeltocht, als protest tegen de komst van het zogenaamd Wolvenpark op de grens tussen Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Daar zou de familie Fort, op hun gronden in de gemeente D'Hoppe, een toeristisch park willen creëren. In januari 2022 zal de Waalse regering het dossier behandelen, nadat de familie beroep aantekende tegen de afkeuring van de provincie Henegouwen.