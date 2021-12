Mobiel kapsalon, voetbaltafel en eendjeskraam: Heuvellands gezin helpt al 3 jaar in vluchtelingenkamp in Duinkerke

Allemaal Mensen ziet de situatie iedere keer erger worden. "De rechten van de mens worden hier erg geschonden en het basiscomfort ontbreekt", zegt Bruno: "Een keer in de week komt de politie alles ontruimen. Tenten worden vernield, slaapzakken, kledij, voedsel in containers gegooid. De vluchtelingen worden opgepakt, op bussen gezet en willekeurig in Frankrijk gedropt. Maar ze komen terug. Waarom worden ze niet op een menselijke manier behandeld? Sommige dieren hebben het beter dan deze mensen hier. Frankrijk moet stoppen met hen te pesten", vertelt Josse.

Ook vrijdag werd het kamp opnieuw ontruimd en werd alles afgenomen, zegt Bruno: "Dat kruipt in de kleren. Een jongetje toont een autootje dat hij kreeg. Hj had ook nog een politieauto in zijn tentje. Plots stopt hij om mij aan te kijken en haalt zijn schoudertjes op. Hij doet zijn armpjes open en zegt "But why the police take my tent?"