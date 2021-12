Kerststal van Stabroek in brand gestoken met vuurwerk

De politie van Politiezone Noord werd rond 2 uur in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 december naar het grasveld voor het gemeentehuis in Stabroek gestuurd. Daar stond de kerststal in brand. Volgens de eerste vaststellingen is er kwaad opzet in het spel. De brand werd wellicht met vuurwerk aangestoken. Het vuur doofde vanzelf uit, maar enkele beelden konden niet gered worden. Ook kindje Jezus overleefde de brand niet.

