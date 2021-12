De laatste warme bakker in Waasmunster stopt: "Ik heb het tot mijn laatste dag met veel passie gedaan"

Maar na 46 jaar van hard labeur is het welletjes geweest. "Ik heb het altijd enorm graag gedaan en het zal flink wennen worden, maar nu is het tijd om nog wat van het leven en van elkaar te genieten", geeft Rita mee. "Vooral de babbels met de klanten ga ik missen, en als ik het zo hoor is dat gemis wederzijds. Hier kon alles verteld worden, vaak met een lach, soms ook met een traan. We verdwijnen echter niet uit Waasmunster, maar de bakkerij is vanaf nu een prachtig afgesloten hoofdstuk voor ons."