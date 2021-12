Nederlandse lockdown geldt ook voor het Glazen Huis daar: "Eigenlijk zitten we nu allemaal in hetzelfde schuitje"

We keren even terug in de tijd:

In Vlaanderen sloten presentatoren van Music For Life zichzelf voor de laatste keer op in een glazen huis in 2013, waarna de solidariteitsactie werd vervangen door De Warmste Week. In Nederland bestaat het concept al sinds 2004 en na een korte pauze van drie jaar, is het glazen huis dit jaar terug. Dj's van radiozender 3FM sluiten zich de week voor Kerstmis op en zamelen geld in voor een goed doel. Dat doen ze door, voor een vrije bijdrage, de favoriete plaatjes te draaien van de luisteraars. Het verzamelde geld schenken ze aan een goed doel: dit jaar is dat het Wereld Natuur Fonds, ze willen op die manier de strijd tegen de klimaatopwarming steunen.