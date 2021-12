Massaal protest tegen militaire staatsgreep ontaardt in Soedan, politie vuurt traangas af op betogers

Vanmiddag is opnieuw een massa betogers op straat gekomen in de hoofdstad Khartoem en in de zusterstad Omdurman aan de overkant van de Nijl. De politie had de hoofdwegen en bruggen over de Nijl afgesloten, maar kon niet verhinderen dat een grote menigte zich verzamelde in andere straten. Aanleiding was de herdenking van het begin van het volksprotest dat precies drie jaar geleden is uitgebroken en maanden later geleid heeft tot de val van dictator Omar Hassan al-Bashir.