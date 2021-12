Meer nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs mogelijk

Nieuwe scholen voor leerlingen met een ernstige mentale beperking (type 2) of leerlingen met gedragsproblemen of emotionele problemen (type 3) kunnen worden opgericht in alle regio's met een capaciteitstekort voor die types. De vraag is immers het grootst voor die types. Nieuwe scholen voor andere types kunnen worden opgericht als er in een straal van 25 kilometer geen ander aanbod is. "Er zijn vandaag verschillende schoolbesturen die buitengewoon onderwijs willen organiseren, maar die willen beginnen met 1 type", zegt Weyts. "Als ze dat niet kunnen, dan beginnen ze er niet aan."