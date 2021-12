Mooi staaltje Belgische solidariteit: Vlaamse verbouwde Lijnbus trekt op kerstdag als grootkeuken naar Waals rampgebied 

Een humanitaire grootkeuken, gebouwd in Vlaanderen met als eerste opdracht een rampgebied in Wallonië, is een mooi symbool van Belgische solidariteit. “De oorspronkelijke bedoeling was om de bus in te zetten in rampgebieden zoals vluchtelingenkampen of gebieden getroffen door een natuurramp in het buitenland. Nooit gedacht dat de eerste bestemming zo dichtbij zou zijn. Maar het is een beslissing die goed aanvoelt. Na de watersnood van deze zomer is er nog steeds veel ellende in het zuiden van ons land die nog niet is opgelost.” De komende week wordt de Lijnbus op een oplegger geladen en richting Pepinster gevoerd. Er was geen tijd om alle certificaten te verzamelen om zelfstandig richting Wallonië te rijden, maar de grootkeuken is wel al volledige operationeel. “Na kerst voorzien we ook choucroute-maaltijden in Pepinster, daarna trekken we naar Dolhain bij Eupen en naar Angleur bij Luik. Want daar kunnen ze ook alle hulp nog gebruiken”, zegt Herpoel.