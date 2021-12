Neurologische stoornissen bij Georgische ex-president Saakasjvili na foltering

Saakasjvili (53) keerde op 1 oktober na acht jaar ballingschap in Oekraïne terug naar Georgië, waar de autoriteiten hem onmiddellijk oppakten wegens een veroordeling voor machtsmisbruik. Uit protest tegen de volgens hem politiek gemotiveerde veroordeling ging het voormalige staatshoofd vijftig dagen in hongerstaking. Hij is weer beginnen te eten toen hij op 20 november werd overgeplaatst naar een militair ziekenhuis in de stad Gori. Dat gebeurde nadat artsen hadden gewaarschuwd dat het leven van Saakasjvili in gevaar was.

Volgens de groep artsen die hem in gevangenschap onderzochten, heeft Saakasjvili verscheidene neurologische stoornissen ontwikkeld die "het resultaat zijn van foltering, mishandeling, inadequate medische zorg en een lange hongerstaking", luidt hun conclusie. Het gaat onder meer om het syndroom van Wernicke, dat dodelijk kan zijn, en een posttraumatische stressstoornis.



Eind november had de ex-president toen hij voor het eerst sinds zijn arrestatie voor de rechtbank verscheen, al gezegd dat hij werd gefolterd tijdens zijn gevangenschap. Hij had het onder meer over slaapdeprivatie en bedreigingen. "Iedereen weet dat ik niet in de gevangenis zou moeten zitten, want alle aanklachten tegen mij zijn verzonnen en politiek gemotiveerd", zei hij. "Ik werd gefolterd, onmenselijk behandeld, geslagen en vernederd."



Saakasjvili was president van Georgië van 2003 tot 2014.