Nieuwjaarszingen mag opnieuw: "Hopelijk beslist Overlegcomité woensdag niet anders"

Intussen kondigden enkele gemeenten op sociale media ook al het nieuwjaarszingen aan. Onder andere in Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo knopen ze terug aan met de traditie. Ook in Scherpenheuvel-Zichem is dat het geval. "Hier kijkt iedereen ontzettend naar uit", zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Laat ons hopen dat het Overlegcomité van aanstaande woensdag daar niet anders over beslist. Ik roep sowieso iedereen op om zich aan de maatregelen te houden. Hou voldoende afstand en als dat niet kan, vragen we om een mondmasker op te zetten."