Overval op kapperszaak in Wachtebeke mislukt, omdat kapster zwaaide met vaas en begon te roepen

De dader wandelde met een mes de zaak binnen en eiste onmiddellijk geld. Omdat de uitbaatster in een reflex een vaas vast pakte en begon te roepen, sloeg de dief meteen op de vlucht.

Een buur zette de achtervolging in totdat de vluchtende dader in een van de nabijgelegen tuintjes verdween. Niet veel later kon de politie Regio Puyenbroeck de jongeman met mes, oppakken. Omdat het om een minderjarige gaat, zal hij voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Gewonden vielen er uiteindelijk niet.