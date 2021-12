Politie verspreidt opsporingsbericht voor twee verdachten na moordpoging in Zaventem

Tot op vandaag is er nog geen enkel spoor van de twee verdachten. De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid om de twee verdachten te vinden. Het gaat om een man van ongeveer 1m90 lang, normaal gebouwd en met een getinte huidskleur. Hij sprak Portugees met een Braziliaans accent. Op het moment van de feiten droeg hij een donker mondmasker, een hoody van het merk "Adidas" met in grote letters "ORIGINALS" op de kap, een lange beige broek, een donkerblauwe jas en zwarte schoenen. Hij had een zwarte rugzak bij. De vrouwelijke verdachte is slank gebouwd en heeft lang blond/bruin haar met een middenscheiding. Haar nagels waren in een donkere kleur gelakt. Zij sprak Frans tegen het slachtoffer en Portugees tegen haar mededader. Op het moment van de feiten droeg zij een blauw mondmasker, een kakigroene jas in camouflagemotief met kap met binnenzijde in felle rode/roze kleur, daaronder een kledingstuk waarop "Mickey Mouse" staat afgebeeld en sneakers in wit en rood.