Van Peteghem (CD&V) over kernuitstap: "Nog geen enkele piste uitgesloten"

Er is nog geen enkele piste uitgesloten in het debat over de energiebevoorrading en dus de sluiting van de kerncentrales. Dat heeft vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) verklaard in "De zevende dag". Voor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is het duidelijk dat de volledige sluiting van de kerncentrales in 2025 uitgesloten is en moet de regering zich voluit op de verlenging van de twee jongste centrales concentreren.