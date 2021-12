Vlaanderen krijgt in 2023 een Vlaams  Mensenrechteninstituut

"Het Mensenrechteninstituut zal over veel meer middelen beschikken dan de middelen die we nu besteden aan Unia en zal bovendien effectiever zijn", zegt Somers. "U moet weten dat Unia de voorbije twaalf jaar in totaal maar zes keer naar de rechter is gestapt voor klachten die te maken hebben met Vlaamse bevoegdheden. Dan zie je dat het Vlaams Mensenrechteninstituut het potentieel heeft om stappen vooruit te zetten."