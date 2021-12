Winters Nieuwpoort van start met schaatspad en rodelbaan

Niet alleen Nieuwpoort-Stad is ondergedompeld in de kerstsfeer, ook Nieuwpoort-Bad ontsnapt er niet aan. “We hebben daar een mooie winterchalet laten zetten. Met een mooi terras, waardoor je zowel binnen als buiten kan zitten. We hebben ook een Winter Slide naast de Sint-Bernarduskerk en er is een carrousel voor de kinderen en een mini-carrousel in Nieuwpoort-Stad.”

De schaatspiste moest dit jaar plaats maken voor een tocht door het bos. “Het is iets totaal anders. Vroeger was het gewoon een schaatspiste en nu is het een schaatspad door het bos.” Corona is nog steeds in het land: “Daarom vragen we iedereen om een coronapas te tonen en moeten ze een mondmasker dragen.”

Dit jaar zal beter zijn voor de lokale handelaars in Nieuwpoort: “Door het wegvallen van de kerstchalets”, vertelt de schepen. “Maar het is wel jammer voor de verenigingen die de chalets normaal uitbaten.”