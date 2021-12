Zesde kind sterft na tragedie met springkasteel dat de lucht in geblazen werd op basisschool in Tasmanië 

Het zesde kind, een jongetje, werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen. Nog altijd liggen er in het ziekenhuis twee kinderen in levensgevaar. "Negen kinderen raakten zwaargewond bij het ongeluk", vertelde de politiecommissaris van de stad aan de pers. "Het is vreselijk, maar intussen zijn er zes overleden." Een klein lichtpuntje is dat een van de gewonde kinderen intussen wel het ziekenhuis mocht verlaten.