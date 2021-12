Al 20 procent van positieve coronatests in België te wijten aan omikron: "Aan dit tempo overwicht tussen kerst en nieuw"

De snelle opmars van de nieuwe variant komt overeen met wat er in andere landen gebeurde. In Zuid-Afrika, het land dat als eerste melding maakte van de variant, werden na veertig dagen bijna alle besmettingen erdoor veroorzaakt. Op dit moment is de deltavariant nog de dominante variant in ons land, maar dat zal dus ook hier omikron worden. Volgens Van Ranst kan dat al tussen Kerstmis en Nieuwjaar het geval zijn, zegt hij op Twitter.

Of de variant zieker maakt dan de andere varianten, is nog niet duidelijk, maar voorlopig zijn daar geen duidelijke aanwijzingen voor. Maar de variant lijkt erg besmettelijk, en door een hogere besmettingsgraad worden méér mensen ziek. Doordat het virus gemuteerd is, breekt het makkelijker door de opgebouwde immuniteit. Wat waarschijnlijk ook een rol speelt, is dat de bescherming van een vaccin na een aantal maanden afneemt en dus minder goed beschermt tegen nieuwe besmettingen.