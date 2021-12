Het jaar van paralympisch kampioen Peter Genyn: "Sabotage op Spelen nog altijd niet opgehelderd"

2021 was ook het jaar waarin beslist werd om het prijzengeld voor paralympische medaillewinnaars gelijk te trekken met dat voor andere topsporters. "Het verschil was toch wel groot. Voor goud krijg ik 15.000 euro, terwijl olympisch goud voor reguliere atleten 50.000 euro oplevert. Er is nu beloofd dat het prijzengeld even hoog wordt vanaf de Spelen in Parijs. Al hoop ik alsnog dat de regeringen het klaar krijgen om ook het prijzengeld van dit jaar in Tokio gelijk te schakelen." Een maand geleden liet staatssecretaris voor Gelijek Kansen Sammy Mahdi (CD&V) weten die piste te onderzoeken.

Los van het prijzengeld is Genyn enorm gecharmeerd door de grote aandacht die de paralympische sporten kregen in 2021. "Eindelijk worden we als ateleten gewaardeerd voor wat we waard zijn. Ik vind het een hele eer dat mijn naam ook aan dat verhaal verbonden is. Twintig jaar geleden zei men: ocharme die jongen in zijn rolstoel, tof dat je sport kan doen. Nu zien mensen me voor de topsporter die ik ben." Gisteravond nog werd Genyn verkozen tot Paralympiër van het jaar.