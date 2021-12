BEKIJK: Inwoners overstroomde Vesdervallei blikken terug en vooruit: "Koud, nat en donker. We hebben wat magie nodig"

De nood is enorm, nu veel panden dichtgetimmerd op herstel of zelfs afbraak wachten. Hét spookbeeld van Trooz is de sociale woonwijk La Fenderie in een lus van de Vesder. 130 woningen, allemaal leeg, de garagepoorten verbogen door de overstroming, afgesneden van de buitenwereld. Het is nog maar de vraag of het wijs is om dit allemaal her op te bouwen, zo dicht bij het water.