Aalst restaureert belfort met Vlaamse subsidie van 1,1 miljoen euro

"Zo denken we dat Louis Paul Boon en Dirk Martens in Utopia thuis horen. Priester Daens hoort in de Sint-Martinuskerk. Het verhaal van de macht en van Iwein Van Aalst hoort in het Belfort. De burgemeestersportretten en de meer recente geschiedenis van Aalst blijven in het Stadhuis-Landhuis-Pupillen hangen. Het stedelijk museum 't Gasthuys blijft de spin in het web, de plek waar alles samenkomt. Het standbeeld van schilder Valerius De Saedeleer zou naar de site kunnen verhuizen."