Waar zijn de "helfies" van Vivaldi?

Georges-Louis Bouchez irriteert, zoveel is duidelijk. De krant De Tijd noemde hem de “donkerblauwe gesel van Vivaldi”, en ook Bart De Wever, die met hem het standpunt tegen de kernuitstap deelt, noemt Bouchez uitdrukkelijk "geen ploegspeler". Bart De Wever vindt dat Bouchez, met zijn standpunten, beter met de N-VA een regering had gevormd, in plaats van "op de verkeerde trein van Vivaldi" te stappen.

Overigens bewijst het artikel in De Tijd dat hij wel degelijk populair is in Vlaanderen, waar hij vaak wordt gezien als een "échte" liberaal, in tegenstelling tot de partijgenoten van de Open VLD. Alleen koopt hij weinig voor de populariteit, Bouchez moet stemmen halen in Franstalig België, en die Vlaamse populariteit helpt daar nauwelijks, dat heeft Charles Michel eerder ook ondervonden.