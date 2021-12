Nieuw slachtoffer van hoge energieprijzen: energieleverancier Watz vraagt bescherming tegen schuldeisers

Daar komt nog eens bovenop dat er het voorbije jaar heel wat gezinnen recht kregen op een sociaal tarief. "We begrijpen dat en dragen graag ons steentje bij. De klant kan genieten van een gunstiger tarief, maar wij moeten het verschil tussen het sociaal tarief en de marktprijs voorschieten. Dat gaat over enkele miljoenen die wij pas van de overheid recupereren in november 2022. Terwijl de energie al lang uitgeleverd is en dus ook betaald door ons."