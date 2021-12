Antwerpse politie haalt drugsdealer van het dak

De politie hielde een woning aan de Lange Stuivenbergstraat in de gaten na een tip. Al snel kwam er een klant langs. Die werd gecontroleerd en gaf toe dat hij net cocaïne en heroïne had gekocht in het huis. Omdat de verkoper mogelijk een vuurwapen had, werd het snelleresponsteam ingeschakeld. In de woning trof de politie een verdachte man aan. Die werd gearresteerd. Een tweede man bleek via de daken van de aanpalende woningen gevlucht. Hij kon na een achtervolging worden gevat op een dak in de buurt. Hij had heel wat cash geld op zak. Er werd geen vuurwapen gevonden, maar wel een zware hamer die ze konden gebruiken bij ongewenst bezoek. De politie nam 51 gram hasj, 55 gram cannabis, 80 gram heroïne en een kleine hoeveelheid cocaïne in beslag.