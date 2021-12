Bakkerijafdeling MSKA Roeselare maakt kerstbuche van 30 meter lang voor zorgpersoneel AZ Delta

Het personeel van het AZ Delta in Roeselare krijgt dit jaar een vroeg kerstgeschenk. En dat hebben ze te danken aan de leerlingen van het 2e, 4e en 5e jaar uit de afdeling bakkerij aan de MSKA-school. Die maakten een gigantische kerstbuche voor hen. De leerlingen werkten vrijwillig aan het project mee. "Omdat ze dat verdienen, zegt Estelle, één van hen. "Terwijl wij aan de kersttafel zitten, zullen zij aan het werk zijn. En dat verdient wel iets. We hebben onze buche afgewerkt met chocolade en met frambozen. Ik vind het belangrijk dat we die mensen laten merken dat we hun werk op prijs stellen."