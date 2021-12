Bewoners Groenpark krijgen opleiding over schotten in keermuur tegen wateroverlast

De 3 schotten, die in de keermuur moeten worden geplaatst, liggen in een container naast de zandzakken en het andere materiaal, dat klaar ligt om de watersnood te bestrijden. “De plaatsing van zo’n schot is vrij eenvoudig, maar het is goed dat we eens kunnen oefenen. Als de Collievijverbeek op overstromen staat, moet je zeer snel kunnen handelen en dan kan het wel eens verkeerd lopen door de stress”, zegt Mijef. De taak van haar en de andere vrijwilligers heeft iets weg van wachters die de stadspoort moeten sluiten bij gevaar. “Daar heb ik nog niet aan gedacht”, lacht Mijef. “Maar ik besef dat ik een hele verantwoordelijkheid heb.”