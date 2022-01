Dolly Parton en Hilde Van Mieghem schrijven een eerste roman: naar deze 10 boeken is het uitkijken in 2022 

Na zeven jaar stilte is Yanagihara eindelijk terug met "Naar het paradijs", een lijvige roman die drie eeuwen in een fictief Amerika beslaat. Voor meer details over de plot hoeft u niet lang te wachten, want op 11 januari verschijnt de roman in het Nederlands. We geven u meteen nóg een datum mee om te omcirkelen: op 9 maart komt Yanagihara normaal gezien naar het cultuurhuis Flagey in Brussel, om over haar boeken te praten.