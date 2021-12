Coronablog - Aantal nieuwe besmettingen zakt onder 10.000 per dag, vervroegde kerstvakantie begint in basisonderwijs

De noodopvang is deze week gratis, tijdens de gewone schooluren. Het gaat om een uitzonderingsregime, en is vooral bedoeld voor mensen uit essentiële sectoren die niet kunnen thuiswerken, zoals mensen in de zorg, afvalophalers of politieagenten.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) was het een moeilijke puzzel om de noodopvang rond te krijgen, maar is het in de meeste gemeenten gelukt. Ook bij de lokale besturen is er heel wat uitval wegens ziekte of quarantaine. Bovendien was het moeilijk om leerkrachten te vinden die bereid waren om op vrijwillige basis te helpen.