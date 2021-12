Nieuw record in Antwerpen: 21.000 coronaprikken in 1 dag, goed voor 400 tot 450 per tien minuten

Vandaag werden er 21.000 mensen gevaccineerd, goed voor 45 vaccinaties per minuut. Ter vergelijking: het vaccinatiedorp op Spoor Oost haalde men op de beste dagen ongeveer de helft.

Voor het einde van de kerstvakantie moeten alle Antwerpenaren waarbij de tweede vaccinatie al meer dan vier maanden geleden is de mogelijkheid hebben gehad om een booster te krijgen.



"Er zit wat variatie in het temp van onze vaccinatiecentra", zegt Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie in "De wereld vandaag", op Radio 1. "We hebben dat altijd gehad in onze vaccinatiecampagne. Maar op dit ogenblik is het iets meer uitgesproken omdat er een aantal grootschalige centra zijn die een enorm temp ontwikkelen."

Ramaekers hoopt dat andere centra erin slagen een extra tandje bij te steken. "We hebben de vaccinatiecentra opgeroepen om in de mate van het mogelijke tijdens de vakantie hun activiteiten voort te zetten."