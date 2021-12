Dakloze Patrick Geraerts voert al 10 dagen actie voor Hasselts stadhuis

“Er komt geen schot in de zaak en met de koude nachten loop ik gevaar voor onderkoeling”, vertelt de dakloze aan de ingang van het stadhuis. Hij vraagt zich af waarom het zo moeilijk is om een sociale woning te krijgen. “Er worden er te weinig gebouwd”, zegt hij. In afwachting van een oplossing slaapt hij in de parkings in de stad. Daar is het nog steeds erg koud, maar ligt hij naar eigen zeggen uit de wind.

Bij de stad Hasselt wordt benadrukt dat hij naar de daklozenopvang kan. “Maar dat wil ik niet omwille van corona”, zegt Geraerts. Schepen Dymfna Meynen (N-VA) die bevoegd is voor Sociaal Woonbeleid was niet bereikbaar voor commentaar.