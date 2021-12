Hoogtepunten van De Warmste Week: paaldanser Hakan in "Iedereen danst" vertelt hoe dans hem wapende tegen pesters

Om 10 uur staat het nationale dansmoment elke dag op de agenda van De Warmste Week. Vandaag danst onder meer Hakan mee op het plein voor de studio van DWW Radio in Mechelen. Hij baat al 8 jaar de paaldansstudio Pole Explosion uit. Dans is voor hem altijd een uitlaatklep geweest. Als jongetje van 6 wilde hij graag balletlessen gaan volgen. Wat hij ook deed, ook al werd hij tot zijn 18e daarom gepest.

"De pesterijen liepen de spuigaten uit, maar ik stond dan in de rij op school, stak mijn been in de lucht en draaide nog enkele pirouettes ook. Op die manier kon ik mezelf bewijzen, en mezelf zijn tegenover de pesters", vertelt Hakan in de radiostudio. "Die pesterijen hebben fel op mij inhakt, maar ik ben bijzonder trots dat ik zo'n goede danser ben geworden, en dat ik zo op grote podia mag staan en op televisie kom."

En Hakan voegt ook voor de camera's van De Warmste Week de daad bij het woord: hij paaldanst mee tijdens "Iedereen danst".