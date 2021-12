Corona verdeelt: Neen, extreemrechts is niet de grote gangmaker

Vóór de oprichting van de "Protest tegen de corona maatregelen"-groep op Facebook, is er van de naam Stephan Vanberingen maar één ander spoor terug te vinden op het internet: een opiniestuk dat op 27 juni 2021 verscheen op het online platform “De Nieuwe Zuil”. Die website is een initiatief van Sid Lukkassen, een uiterst rechtse Nederlandse filosoof en voormalig medewerker van de Nederlandse politieke partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet.



Het opiniestuk in kwestie draagt de titel “Het EK van de totalitaire gelijkheid”. Het hekelt de “ideologische agenda” achter het “knielen voor Black Lives Matter” door voetballers op het Europees kampioenschap voetbal: “Een Europeaan die liever heeft dat zijn land nog een etnisch autochtone meerderheid heeft, moet het nu ontgelden. Gezien zij niet knielen, zijn zij diegene die niet langer deel uitmaken van de leadcultuur in West-Europa, die van het post-liberalisme."

De gelijkheid van elk individu moeten we “in vraag kunnen stellen”, vindt auteur Stephan Vanberingen: “Een slank en sportief lichaam is niet 'gelijk' aan dat van een obesitaspatiënt, een Europeaan is niet 'gelijk' aan een Afrikaan en een holebi is niet 'gelijk' aan een heteroseksueel. Het elkaar behandelen met respect en onze gastvrijheid maken deel uit van onze cultuur. Maar de "gelijkheid" maakt deel uit van een politieke ideologie, die afstevent op nihilisme en degeneratie."