Defensie slachtoffer van zware cyberaanval, deel netwerk al dagen plat

Volgens de Israëlische leverancier van cyberbeveilingsoplossingen Check Point Software Technologies, heeft een groep hackers die banden heeft met het Iraanse regime, met de naam Charming Kitten of APT 35, de fout in Log4j misbruikt om aanvallen uit te voeren tegen zeven doelwitten in Israël, waaronder overheidssites.

Via Log4j houden techbedrijven in de gaten of hun applicaties goed werken. Als ergens in een programma een storing is, gaat er via Log4j een foutmelding naar de maker, die dan kan uitzoeken of ergens een reparatie nodig is. Onder meer Amazon, Apple, Cloudflare, Tesla, Minecraft en Twitter maken ook gebruik van Log4j.