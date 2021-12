Democraat Manchin blijft dwarsliggen: miljardenplan "Build Back Better" van president Biden komt er voorlopig niet

Er is maandenlang onderhandeld over de investeringen van 2 biljoen dollar voor meer sociale zekerheid, banen, huisvesting en duurzame energie. Het is één van de verkiezingsbeloftes van president Biden. Het Witte Huis is naar verluidt woedend.

De Democratische senator Joe Manchin zal niet voor het investeringsplan van Joe Biden stemmen. Dat zei hij zondag aan televisiezender Fox. Hij maakt daarmee een bocht nadat hij eerder wel leek akkoord te gaan tijdens de onderhandelingen over de huidige versie van de "Build Back Better Act". Die moet het sociale vangnet in de VS versterken. Dat Manchin het herstelplan niet steunt is een groot politiek probleem voor president Biden: de Democraten hebben maar één stem op overschot in de Senaat. Zonder de steun van Manchin wordt het plan dus naar de prullenbak verwezen.

"Build Back Better" is hoeksteen beleid president Biden