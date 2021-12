Een lockdown of niet, dat is nu de vraag geworden: virologen en politici kijken ook hier nagelbijtend naar omikron

Professor-emeritus immuno-virologie Guido Vanham van het Instituut voor Tropische Geneeskunde en de UA is veel categorieker: we moeten het Nederlandse voorbeeld volgen, zo zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "We weten wat er op ons afkomt. Je kunt daar niet meer aan twijfelen, want we hebben het al een paar keer meegemaakt. De voorspellingen rond de deltagolf zijn perfect uitgekomen. Als we nu geen maatregelen nemen, gaan we naar een worst case scenario. Dat gaat dramatische gevolgen hebben voor de ziekenhuizen en ook voor de niet-covid-patiënten.