Zelftests in de kou kunnen vals positieve resultaten geven, voer ze daarom uit bij kamertemperatuur

"Bij al die testen zagen we een dun bandje verschijnen bij het t-symbool. Dat wil zeggen dat het om positieve tests gaat. We weten wanneer er veel virus is, de bandintensiteit heel groot is. Wanneer er weinig virus aanwezig is, dan zal het bandje veel zwakker zijn. Er is een direct verband tussen de intensiteit van de band en de hoeveelheid virus. Als je een bandje ziet verschijnen, dan is de test positief."



"Je moet de zelftest niet bewaren in de koelkast of de diepvriezer", adviseert Goossens. "Ze mogen ook niet bewaard worden bij hoge temperaturen. Je bewaart ze best op kamertemperatuur en de test wordt het best ook uitgevoerd bij kamertemperatuur."