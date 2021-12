Een elektrische auto maar geen oprit of garage? Vraag een elektrische laadpaal aan binnen 250 meter van je thuis

Het is vervolgens aan de gemeente om te beslissen of en waar de laadpaal mag komen. Volgens Alex De Swaef van EV Point, een bedrijf gespecialiseerd in oplaadinfrastructuur, zullen gemeenten de vraag van de burger gemakkelijk volgen: “De druk van burgers in zero-emissiezones zal groot zijn als ze enerzijds verplicht worden om voor groener transport te kiezen en anderzijds niet de faciliteiten hebben om aan die verplichting te voldoen.”