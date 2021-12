Facelift voor stationsbuurt in Deinze, burgemeester: "Vooral deel onder station heeft nood aan opknapbeurt"

De stad wil bij de vernieuwing meer inzetten op parkeergelegenheid. "We nemen een parking van vervoersmaatschappij NMBS over. Zo kunnen mensen, die in het weekend met de auto komen, er vroeger parkeren. Ze moeten wel een beetje langer stappen", legt de burgemeester uit.

De werken starten volgend jaar. Hoe lang ze zullen duren is niet duidelijk, maar ze kunnen wel gevolgen hebben voor handelaars in de stad. "We proberen ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk hinder is voor hen", besluit burgemeester Vermeulen.