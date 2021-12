Gouverneur Cathy Berx van Antwerpen vraagt Nederlanders met aandrang niet naar ons land te komen

Antwerpen en sommige gemeenten langs de grens werden het afgelopen weekend overspoeld door Nederlanders. Het onderwerp kwam vanmorgen dan ook ter sprake tijdens een overleg van gouverneur Berx met de burgemeesters van de provincie Antwerpen dat regelmatig wordt gehouden. De grenzen blijven open maar de gouverneur vraagt aan de Nederlanders om zich te houden aan de maatregelen zoals ze gelden in hun eigen land.

"Steek niet de grens over om op café of restaurant te gaan. Kom hier nu ook niet winkelen", zegt Berx. "De druk op de zorg blijft groot en de besmettingen moet verder naar beneden, zeker met de oprukkende omikronvariant. We weten nog niet voldoende wat daar de effecten zullen van zijn. Ik vraag de Nederlanders om op hun tanden te bijten. Nadien zijn ze opnieuw van harte welkom maar dit is niet het moment om naar hier te komen."

De organisatoren die feestbussen inleggen vanuit Nederland zullen ook worden aangemaand om dat nu niet te doen. Er is overleg met Nederland om de nodige stappen te zetten, zegt Berx.