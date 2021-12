Gezin uit Haaltert alles kwijt door brand vlak voor feestdagen: "Zoontje heeft zelfs geen schoenen meer"

In Haaltert is het huis van een gezin met jonge kinderen helemaal uitgebrand. De mama en kinderen zullen nu tijdelijk in een noodwoning van de gemeente blijven, mogelijk ook tijdens de feestdagen. "We geven ook financiële steun zodat ze de komende dagen nog boodschappen kunnen doen", klinkt het bij burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).